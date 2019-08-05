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YOZGAT YiTiK PEŞiNDE!

YOZGAT ekonomisine, şehir hayatına önemli katkılar sağlayan Askeri Birliğin yeniden getirilebilmesine yönelik son dönemlerde ciddi adımlar atılmaya başlandı.

YOZGAT YiTiK PEŞiNDE!

YOZGAT ekonomisine, şehir hayatına önemli katkılar sağlayan Askeri Birliğin yeniden getirilebilmesine yönelik son dönemlerde ciddi adımlar atılmaya başlandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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YOZGAT YiTiK PEŞiNDE!

Son olarak CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat’a acemi birliğinin getirilmesine yönelik taleplerini yeniledi. Yozgat’a ilk acemi birliğinin geleceği haberi 6 Mayıs 1914 yılında yayınlanan ‘Yozgad’ isimli gazete ‘Mühim bir tespit’ başlığı ile okurlarına duyurduğu, haberde ‘Yozgat’ın askeri birlik merkezi olması’ yönünde adımların atılması için çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.  Yazılı kaynaklar,  Manisa Kırkağaç’ta bulunan 6’ıncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı Komutanlığı’nın daha önce Yozgat’ta bulunduğu biliniyor. 1890 yılında Kayseri’de Jandarma Er Okulu olarak kurulan birliğin 1912 yılında Yozgat’a intikali sağlanıyor. 1957 yılında 6’ıncı Jandarma Er Eğitim Alayı adını aldığı da biliniyor. 10 ağustos 1974 tarihinde Kırkağaç’a intikal ettirilerek Çanakkale 2’inci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı emrine verilen Yozgat’taki alay komutanlığı, 20 Mayıs 1999 yılında Foça Jandarma Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı’na bağlandığı kaydedildi. Gazeteci-Yazar Merhum N. Abbas Sayar, Yozgat’a askeri birliğin gelmesi olayını, ‘Yozgat’ta Osmanlı’dan kalma kışlalara bir alay-piyade gelip oturuyordu. Onaltıncı Piyade Alayı… Yozgatlının gözleri ışıdı. Para damlamaya, akmağa başlamıştı. Bugün itlerin eniklediği o güzelim Abide İş Hanı’nın caddeye bakan bölümünde –bahçeli- teğmenler, yüzbaşılar, komutanlar dolaşıyorlardı. Ve plaktan bir ses Lise Caddesi’ne yayılıyordu;  Sazlar çalınır Çamlıca’nın bahçelerinde/ Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan. Evet. Alayın gelişi Yozgat’ı birden renklendirdi. Ekonomik yaşam yanında sosyal yaşam da gelişti. Sivil, asker kaynaşması oldu. Yozgatlıya bir yaşama gücü geldi sanki. (…) Sene 1938. Dersim harekâtı oldu. Ve Alay, bir bölüğünü bırakıp, başını alıp gitti. Yozgat yine ekonomik, sosyal yönden öksüzleşti, çaresizleşti’ diye özetliyor. Milliyet gazetesinin arşivinden çıkan bir ilanda ise, birliğin Yozgat’a olan ekonomik katkısı gözler önüne seriliyor. 16 Ağustos 1951 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan ‘Yozgat 6. Jandarma Er Okul Alay Komutanlığı’ndan’ başlıklı ihale ilânı da, alımı yapılacak ürünler, ‘12 ton bulgur, 5 ton pirinç, 14 ton kuru fasulye, 8 ton nohut, 3 ton mercimek, 5 ton makarna, 1600 kilogram arpa şehriyesi, 12 ton tuz, 90 ton un, 10 ton kuru soğan, 2 ton kuru üzüm, 1200 kilogram sade yağ, 600 kilogram zeytin yağı, 1500 kilogram domates salçası, 20 ton patates, 72 ton sığır eti, 20 ton kuru ot, 30 ton arpa, 15 ton saman’ şeklinde sıralanıyor.

 

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