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Yozgat trafiğinden kareler...

BURASI, neresi diye sormanıza gerek var mı?

Yozgat trafiğinden kareler...

BURASI, neresi diye sormanıza gerek var mı?

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
115 Okunma
Yozgat trafiğinden kareler...

Elbette Yozgat... Elbette Yozgat Trafiği... Bunlar sadece bizim objektifimize takılanlar. Dahası da vardır mutlaka. Dikkatimizi çeken, bizleri düşündüren, düşündürürken bazen tebessüm ettiren bu kareleri sizlerle paylaşmak istedik. Yozgat trafiğinden rasgele çekilen bu kareler aslında bizlere 'trafik' diye bir anlayışın olmadığını gösteriyor. Trafik, 'kural' demektir. Burada ise kuralsızlık almış başını gidiyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış, siz kararınızı verin. Sadece karar vermekte kalmayın, yanlış olanları siz yapmayın. Yoksa yanlış olanı bulmanın bir anlamı kalmaz. Anlamlı olabilmesi için derst çıkartılması gerekir.

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