Yozgat toz içinde

Yozgat il merkezinde dün gün boyu toz yağmuru yağarken şehrin her tarafı toza büründü.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu ve toz yağmuru vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Güne oruç tutarak başlayan vatandaş, üstüne bir de toz yağmuruna maruz kaldı. Öte yandan araçların üzeri tozlarla kaplanırken, özellikle astım hastalığı olanlar nefes almakta güçlük çekti.

Toz yağmuru etkisini akşam saatlerine kadar sürdürdü.