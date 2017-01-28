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Yozgat kar beyazı

28 Ocak 2017 Cumartesi 05:50
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Yozgat'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle kırsalda karın etkisi artarken soğuk havadan en çok sokak hayvanları etkileniyor.

Yozgat kar beyazı
Kar yağışı ve soğuk hava tüm yurtta olduğu gibi Orta Anadolu kenti Yozgat'ta da etkisini giderek artırmaya başladı. Kar yağışı merkez ile birlikte özellikle kırsal da etkisini hissettirmeye devam ediyor.
Bin 400 rakımlı kent merkezinde şehirde kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, özellikle ilçe ve köylerde yüksek tepelerde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı. Kar kalınlığının yarım metreye kadar ulaştığı Boğazlıyan İlçesi'ne bağlı Sırçalı Beldesi'nde kart postallık görüntüler oluştu. Belde beyaz ve yeşilin buluştuğu güzelliği yansıtırken, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için belde halkı sokaklara yiyecek bıraktı.
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