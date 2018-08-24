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Yozgat'a Endonezya'dan gelin

İstanbul'da özel bir şirkette çalışan Bekir Önal, 4 yıl önce tanıştığı Endonezyalı Jutisca Putrini ile memleketi Yozgat'ta düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi

Yozgat'a Endonezya'dan gelin

İstanbul'da özel bir şirkette çalışan Bekir Önal, 4 yıl önce tanıştığı Endonezyalı Jutisca Putrini ile memleketi Yozgat'ta düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi

24 Ağustos 2018 Cuma 16:04
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Yozgat'a Endonezya'dan gelin

İstanbul'da özel bir şirkette çalışan Bekir Önal, 4 yıl önce tanıştığı Endonezyalı Jutisca Putrini ile memleketi Yozgat'ta Türk örf ve adetlerine göre düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Endonezya'dan 4 yıl önce gezi amaçlı İstanbul'a gelen Jutisca Putrini, kent içinde kaybolunca karşısına çıkan Bekir Önal'dan yardım istedi. Genç kıza cep telefonunu verip, birlikte geldiği gruptakilere ulaşmasını sağlayan Yozgatlı Önal ile Justica Putrini arasında başlayan yakınlaşma, zamanla aşka dönüştü.

Bir süre sonra evlilik kararı alan ikili, durumu ailelerine de bildirdi. Endonezya'da düğünleri gerçekleştirilen çiftin, Yozgat'ta da Türk örf ve adetlerine göre düğünleri yapıldı.

Akdağmadeni ilçesinin Muşalikalesi köyünde 3 gün 3 gece yapılan düğünde, çift için kına gecesi ve takı töreni düzenlendi. Gecede gelin ve damatın eline yakınlarınca kına yakıldı.

Çift, düğünde oyun havası oynadı ve davul zurna eşliğinde halay çekti. Putrini'nin Endonezya'dan gelen yakınları da gelin ve damat ile oynayıp eğlendi. 

Damat Bekir Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıl önce eşi ile İstanbul'da tanıştıklarını söyleyerek, "Daha sonra Jutisca'yı sosyal paylaşım sitelerinden bulup takip ettim. 6 ay uğraştım, arkadaş oldum. Kısmette varmış bugün de evleniyoruz." dedi. 

Gelin Jutisca Putrini ise daha önce öğrenci olarak İstanbul'a geldiğini dile getirerek, "Şimdi Türkiye'de eşim oldu, çok memnunum. Çok fazla insan benimle ilgileniyor. Biz başka ülkeden geldiğimiz için dikkatlerini çekiyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olan Jutisca, Endonezya halkının Erdoğan'ı çok sevdiğini, Türkleri ülkelerine beklediklerini ifade ettti. 

Gelinin amcaları Bakçik Putrini ve Heri Putrini ise yeğenlerinin bir Türk ile evlenmesinden ötürü mutlu olduklarını belirterek, gösterdikleri ilgiden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Son Güncelleme: 24.08.2018 16:29
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