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YOLLARDA SIKI DENETiM

DOĞU Anadolu Bölgesi’ni Batı illerine, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayollarının kesiştiği noktada bulunan Yozgat’ta, bayram öncesinde başlayan trafik denetimleri devam ediyor.

YOLLARDA SIKI DENETiM

DOĞU Anadolu Bölgesi’ni Batı illerine, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayollarının kesiştiği noktada bulunan Yozgat’ta, bayram öncesinde başlayan trafik denetimleri devam ediyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
YOLLARDA SIKI DENETiM

Yozgat il genelinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, belirli bölgelerde konuşlandırılarak, trafik denetimleri yaparken, sürücülerin bayramını tebrik edip, çikolata ikramında da bulunuyor. Yorgun sürücülere kahve, çay ikramında bulunulup, yorgunluklarını atmalarına katkı sağlandıktan sonra, yola devam etmelerini izin veriliyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir ekip de, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için Yerköy ilçesinde konuşlanarak, başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Trafik denetimlerine Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yerköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Umut Mütevellioğlu ile birlikte katıldı. Vatandaşlara trafik konularında bilgilendirme yapıldı, çikolata ikramında bulunuldu. 

Anahtar Kelimeler:
DOĞU Anadolu Bölgesi’
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