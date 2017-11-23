Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105026
ALTIN
162.888
DOLAR
3.9207
STERLİN
5.2178
EURO
4.6458

-Yollar buz pisti gibi

YOZGAT’ta dün başlayan kar yağışının ardından buzlanan yollar, araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

-Yollar buz pisti gibi

YOZGAT’ta dün başlayan kar yağışının ardından buzlanan yollar, araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:00
109 Okunma
-Yollar buz pisti gibi

Yozgat’ta kar yağışı sonrası hava sıcaklığının belirgin şekilde düşmesi günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesi sonucu buz pistine dönen yollar sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kaygan yol ve kaldırımların azizliğine uğrayan öğrenciler ve vatandaşlar, kayganlaşan yolda ayaklarının yerden kesilmesi nedeniyle sırt üstü yere düştü. Başta öğrenci servis şoförleri olmak üzere birçok araç buzlanan yolda kayarken kayan araçları hareket ettirmek ise zor oldu. Buzlanma nedeniyle yolda kalan araç sürücülerinin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar araçları iterek hareket ettirdi. Bazı öğrenciler araçların yolda kalması nedeniyle okullarına geç kaldılar. Buzlanan yolların sürücülere zor anlar yaşattığını söyleyen Ayhan Kaya isimli servis şoförü, “Sabahtan beri perişan olduk. Belediye yetkilileri hiçbir çalışma yapmamış. Bari okulları tatil etselerdi de çocuklar mağdur olmasaydı. Servis aracımı uygun bir yere çektim, öğrencileri evden tek tek araca götürüyorum. Öğrenciler bir saattir derslerine geç kaldı” dedi.
Yolların tuzlanmadığından şikayet eden Umut Sarıaslan isimli öğrenci servis şoförü ise, “Sabah saat 06.30-07.00’da servise başlayan insanlarız. Belediye yetkililerinin de bunu bilmesi gerekiyor. Onlarında çocukları okula gidiyorlar, yolları tuzlamaları gerekiyor. Öğrenciler derslere geç kalıyorlar. Bizler de zor durumda kalıyoruz” şeklinde konuştu.
Buzlanan yolların adeta azizliğine uğrayan öğrenci, vatandaş ve sürücüler yolların biran önce buzlanmasını istediler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
GÖÇEMEDi!
GÖÇEMEDi!
-Belediye’den ‘kışlık lastik’ uyarısı
-Belediye’den ‘kışlık lastik’ uyarısı
Yılın ilk karı düştü
Yılın ilk karı düştü
-Kartpostal dönemi bitti
-Kartpostal dönemi bitti
-Temizlik yapıldı
-Temizlik yapıldı
-Kaymalar başladı
-Kaymalar başladı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim