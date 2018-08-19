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Yolculuk kana bulandı

BAYRAM tatilini Yozgat'ta geçirmek için yola çıkan aile kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıları araçtan vatandaşlar çıkardı.

Yolculuk kana bulandı

BAYRAM tatilini Yozgat'ta geçirmek için yola çıkan aile kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıları araçtan vatandaşlar çıkardı.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:26
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Yolculuk kana bulandı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Yozgat'ın Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana geldi.
Bayram ziyareti için Tekirdağ'dan Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine giden Adem G. yönetimindeki 59 RK 396 plakalı otomobil, Başıbüyüklü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Kazada şoför ile birlikte eşi Süriye (34), çocukları Baki ve Esin ile birlikte yeğenleri olduğu belirtilen ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaralıları ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 19.08.2018 18:57
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