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YOL GÖLET OLDU

YOZGAT’ta Atatürk yolunun Çemsan mevkiinde sağanak yağış sonrası oluşan su birikintisi yolu gölete çevirirken, Karayolları ekipleri müdahalede bulunarak suyu tahliye etti.

YOL GÖLET OLDU

YOZGAT’ta Atatürk yolunun Çemsan mevkiinde sağanak yağış sonrası oluşan su birikintisi yolu gölete çevirirken, Karayolları ekipleri müdahalede bulunarak suyu tahliye etti.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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YOL GÖLET OLDU

Atatürk yolu Cemil Çiçek Bulvarı önünde oluşan yoğun su birikintisi, araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Olay yerine intikal eden Karayolları ekipleri suyun tahliyesi için gerekli çalışmayı gerçekleştirdi, yolda temizlik çalışması yaptı. Yol ile birlikte Yozgat Belediyesi tarafından sanayi kavşağı önünden, sanayi girişine kadar inşa edilen bisiklet yolu da su altında kaldı. Bisikletçilerin bir türlü kullanamadığı, geçen süreye rağmen, yolda belirli bir güzergah oluşmadığı gibi, yağan yağışlar sonrası da bisiklet yolu gölete dönüştü. Dün, etkili olan yağmur sonrası bisiklet yolu ile birlikte kaldırımları da su bastı. Mahalle sakinleri ve bölge esnafı, yolun alt tarafının dere yatağı olduğunu hatırlattı. Kısa süreli yağışlarda dahi yolun, kaldırım ve bisiklet yolunun gölete dönüşmesine anlam veremediklerini söyleyerek, “Basit bir alt yapı inşasıyla, alttan akan dereye su tahliyesi yapamıyorlar ve burası gölete dönüşerek, ciddi tehlikeye yol açıyor, Yozgat’ın kaderi budur” yorumunu yaptı.

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