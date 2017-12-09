-Yol can alıyor

Daha önce birçok maddi hasarlı ve ölümcül trafik kazalarının yaşandığı bölgede, yayalar da ciddi tehlikelerle karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz ay yaşanan trafik kazası sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bölgede, bu hafta da bir aracın yayaya çarpması sonucu, bir vatandaş hayatını kaybetti. İddiaya göre Yozgat Şehir Hastanesi’nde doğum yapan eşinin doğumuna yetişmek için, yoldan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Açıkgöz isimli genç, tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuştu. Bölgede yayalar için geçitlerin olmaması, başlayan çalışmaların tamamlanamaması, şehir hastanesi bölgesinde artan trafik yoğunluğuna çözüm bulunamaması vatandaşları da çileden çıkardı. Artık ölümcül kazalar yaşamak istemeyen vatandaşlar, şehir merkezi içinden geçen uluslararası yolun çevre yolu vasıtasıyla dışarıya çıkarılması ve söz konusu bölgede trafik güvenliği ve akışıyla ilgili önlemler alınmasını isterken, “Başka canlar yanmasın” uyarısını yaptı.

