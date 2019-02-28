YOL ÇALIŞMASINA DEVAM

Karayolunun şehir merkezi geçişinde genişletme ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan kaldırım, refüj, kavşak, bariyer çalışmaları ise havaların izin verdiği dönemlerde sürdürülmeye çalışılıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri batı bölgelerindeki illere bağlayan Uluslararası Karayolu’nun Yozgat şehir merkezinden geçen 19,2 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolun ihalesi 14 Haziran 2016 tarihinde 41 milyon 601 bin lira sözleşme bedeli ile yapıldı. 18 Ağustos 2016 tarihinde işyeri tesliminin yapılmasının ardından başlatılan çalışmaların bu yılın son gününde bitirilmesi planlandı. Yolun 13,4 kilometrelik kesimi geçtiğimiz yılsonunda tamamlandı. Proje tutarı 104 milyon lira olan yol için bugüne kadar 56 milyon 184 bin lira harcandı. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 54, fiziki gerçekleşme yüzde 70 olan yol için 51 milyon 791 bin lira harcanarak, 6.3 kilometrelik kesimin binder seviyesinde tamamlanması hedeflendi. Proje kapsamında Yozgat Şehir içi geçişi de tamamlanacağı kaydedildi