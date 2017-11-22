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-Yoğun mesai

YOZGAT’ta kar yağışıyla birlikte oto lastikçileri de yoğun mesai yaptı.

-Yoğun mesai

YOZGAT’ta kar yağışıyla birlikte oto lastikçileri de yoğun mesai yaptı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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-Yoğun mesai

Vatandaş gün boyu kışlık lastik taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu. Kar yağışıyla birlikte araç sürücüleri araçlarının lastiklerini değiştirmek için lastikçilerin kapısını çaldı. Lastikçilerde oluşan yoğunluk nedeniyle, bazı lastikçiler dün gün boyu randevu usulüyle çalıştı. Bazı araç sürücüleri lastikçilerdeki yoğunluk nedeniyle, lastiklerini değiştiremediğini, öğle vaktinde gittiği lastikçilerin saat 18.00’den sonraki bir zaman dilimine randevu verdiğini söyledi. Lastik satan esnaf da gün boyu kışlık lastik taleplerine cevap vermeye çalıştı. Araç lastiği satışı yapan esnaf, bir gün öncesine kadar kışlık lastik talebinin minimum seviyede olduğunu ve arzulanan iş yoğunluğunu göremediklerini ancak yağan kar ile birlikte işlerinin artış gösterdiğini bildirdi. Öte yandan trafik ekipleri de kar yağışıyla birlikte önemli yol güzergahlarında önlem alarak, kontrollerini sıklaştırdı.

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