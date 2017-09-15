Yimpaşzedeler muhatap arıyor!

Yimpaş Büyük Mağaza’da dün gerçekleşen genel kurul toplantısına holding hissedarları ve genel kurul divanında görev alan isimler katıldı.

Yimpaş Büyük Mağaza’da holdingin güvenlik görevlisi sayısının arttığı gözlemlenirken, emniyet ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Yimpaş’ın genel kurulunda imza sirküleriyle yapılan yoklamaya göre yeterli çoğunluğun sağlanamadığı ve genel kurulun önümüzdeki aylara ertelendiği duyuruldu.

Bu duruma tepki gösteren hisse sahibi isimler ise, karşılarında Yimpaş Holding yöneticilerini görmek istediklerini ve yöneticilerin her genel kurula vekil göndermek suretiyle hissedarlardan kaçtıklarını iddia etti.

Hissedarlar adına mağaza önünde açıklamalarda bulunan Bünyamin Koçak isimli holding hissedarı, “Genel kurul her zamanki gibi oldu. Dursun Uyar Bey’in ve Yimpaş yönetiminin istediği gibi oldu. Çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle genel kurulu ileri tarihe ertelediler. Burada yöneticilerden, Yimpaş Holding adına biz fert olarak kimseyi görmedik. Ne başkanı, ne muhasebecisini, ne denetleme kurulundan birisini, hiçbirini göremedik” diye konuştu.

Bünyamin Koçak, genel kurulda konuşan Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü personeli olan Hakem Heyeti’nin yaptıkları inceleme ve girişte atılan imza sayısına göre, kongre yapılması için imzaların yetersiz olduğunu tebliğ ettiklerini söyleyerek,

“İkinci bir toplantıya, Yimpaş Holding yöneticilerinin karar verip, mektupla hissedarlara bildirileceğini söyledi. Bundan dolayı bu toplantının bugün çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle yapılamayacağını söylediler. Biz holding zedeler ise karşımıza herhangi bir yönetici bulunsun ve gerekli açıklama yapsın istiyoruz” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Hissedarlar adına konuşan ve kendilerini ‘Yimpaşzede’ olarak tanıtan Bünyamin Koçak, hükümete de çağrıda bulundu.

Avrupa’dan ve Türkiye’nin değişik vilayetlerinden gelen mağdurlar olduğuna dikkat çeken Bünyamin Koçak, “Avrupa ve Türkiye’nin değişik vilayetlerinden gelen insanlar var burada.

Yimpaş yöneticileri için ve hükümet için bu ayıp bir şeydir. Burada hükümet bizi gündemine almıyor da ne zaman alacak? Hükümet, kendiyle ilgili, yandaşlarıyla ilgili bir karar olduğunda Bakanlar Kurulu’nda hemen karar alıyor ama biz 20 yıldır çağırıyoruz, çabalıyoruz kimse yardımcı olmuyor, kulaklarını tıkıyor. Bu vatandaş da hükümete kulağını tıkamasın. Biz bu hükümeti davamızı, sorunumuzu çözsün diye seçip gönderdik. Daha söylenecek çok şey var ama onu ileri tarihte söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber:Mustafa TEKER

