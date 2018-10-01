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YILKI ATLARININ iLK KONUKLARI

YENİFAKILI ilçesinde koruma altına alınan, Kafkas kökenli, Toros Dağları’ndan getirilen 30 yılkı atları, ilçede ikamet eden Kırgız Türkleri ile birlikte görücüye çıkartıldı. İlçeye gelen bir grup turist kafilesi, yılkı atları ile Kırgız Türkleri yaşam tarzlarını görüntüledi.

YILKI ATLARININ iLK KONUKLARI

YENİFAKILI ilçesinde koruma altına alınan, Kafkas kökenli, Toros Dağları’ndan getirilen 30 yılkı atları, ilçede ikamet eden Kırgız Türkleri ile birlikte görücüye çıkartıldı. İlçeye gelen bir grup turist kafilesi, yılkı atları ile Kırgız Türkleri yaşam tarzlarını görüntüledi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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YILKI ATLARININ iLK KONUKLARI

Yenifakılı Belediyesi ilçede yaşayan Kırgızlar için hazırladığı ’Bozok Kırgız Otağı’ projesi kapsamında Toros Dağları’nda 30 Yılkı atı getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı olan atlar Kırgızlar’ın elinde evcilleştirilmek üzere koruma altına alındı. Atlar, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen doğa fotoğrafçılarının ’sürü atçılığı’ adlı fotoğraf çalışmasında kullanılacak. Proje kapsamında Kırgız Türklerinin milli oyunu olan Gökbörü adlı oyununun Yenifakılı ilçesinde tanıtımı yapılacak, geleneksel hale getirilecek. At gezisi içinde kullanılacak olan atlar spor amaçlıda kullanılacak. Bu kapsamda ilk turist kafilesi ilçeye geldi, çekimler yaptı.

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