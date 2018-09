Yılkı atları evcilleşiyor

Yenifakılı Belediyesi ilçede yaşayan Kırgızlar için hazırladığı 'Bozok Kırgız Otağı' projesi kapsamında Toros Dağları'nda 30 adet Yılkı atı getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı olan atlar Kırgızlar'ın elinde evcilleştirilecek. Atlar, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen doğa fotoğrafçılarının 'sürü atçılığı' adlı fotoğraf çalışmasında kullanılacak. Proje kapsamında Kırgız Türkleri'nin milli oyunu olan Gökbörü adlı oyununun Yenifakılı ilçesinde tanıtımı yapılacak ve geleneksel hale getirilecek. At gezisi içinde kullanılacak olan atlar spor amaçlıda kullanılacak. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, "Bulunmuş olduğumuz arazi 4 milyon metre karelik bir arazi buraya TOKİ konutları yaptırdık. Burada 100 tane Kırgızlı ailemiz yaşamakta. Bunların sanatlarından bir tanesi de atçılık biz burada üç çeşit at çeşidi kullanmak istiyoruz. Fotoğraf amaçlı at yetiştiriciliğimiz olacak, cirit gibi spor amaçlı atlarımız olacak bir de gezinti için atlarımız olacak. Ayrıca biz burada at çiftliği kurarak atları üretmek istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye buradan ihtiyaç olan atları temin edeceğiz. Kırgızlı kardeşlerimiz kabiliyetli ve spora yatkın arkadaşlar biz bunları istekleri doğrultusunda biz bu tesisleri kurduk. Atları getirdik, arazimizi onlara tahsis ettik ve çalışmalarımız başladık. İnşallah yakın tarihte Etno sporlar gibi bir takım spor dallarında bizlere göreceksiniz" dedi.

Projeyi anlatan Başkan Karadavut, "Projemizin ismi 'Bozok Kırgız Otağı' projesi bunun içerisinde otağlar kuracağız. Bunun içerisinde geleneksel el sanatlarımızın pazarlanması ve yemeklerimiz olacak. Aynı zamanda atla gezintilerimiz olacak. Bu hem Yozgat'ımızı hem de ilçemiz Yenifakılı'yı tanıtım açısında da çok önemli olacak. Çünkü profesyonel bir fotoğraf çekimi olacak burada Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de arkadaşlarımız buraya gelecekler" diye konuştu.

Kırgız vatandaşı Kasım Bek Varol ise, "Yozgat'a geleli 3 ay falan oldu. Belediye başkanımızın yapmış olduğu projelerden yararlanarak biz burada kendi gelenek ve göreneklerimizi unutulmuş sanatları tekrar canlandırmak tekrar atalarımızın yaşattığı değerleri gelecekte olan çocuklarımıza gösterip sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.