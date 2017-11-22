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Yılın ilk karı düştü

YOZGAT, beklenildiği gibi dün sabaha beyaz örtü ile uyandı.

Yılın ilk karı düştü

YOZGAT, beklenildiği gibi dün sabaha beyaz örtü ile uyandı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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Yılın ilk karı düştü

Hava sıcaklığının önceki gün hissedilir derecede düşmesinin ardından, meteorolojiden yapılan ‘kar yağışı’ uyarısı dün sabah saatlerinde gerçeğe dönüştü.
Dün sabah saat 06.00 sularında etkili olmaya başlayan kar yağışı, çalışanların işlerine, öğrencilerin okullarına gitme saatinde hafifledi.
Daha sonra ise kar yağışı daha da etkinleşerek, etrafı beyaza bürüdü.
Yılın ilk karı ile sabah karşılaşan Yozgatlılar, önceki gün sertleşen hava ve yapılan uyarıyla sokağa da tedbirli çıktı.
Öğle saatlerinde Yozgat tamamen beyaza büründü.
Sonbaharın kendisini hissettirdiği bu günlerde yağan kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.
Bu görüntüler objektiflere farklı biçimlerde yansıdı.

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