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Yıldırım korkuttu

YOZGAT’ta önceki gün Ankara Caddesi mevkiine düşen yıldırım korkulu anlar yaşattı.

Yıldırım korkuttu

YOZGAT’ta önceki gün Ankara Caddesi mevkiine düşen yıldırım korkulu anlar yaşattı.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Yıldırım korkuttu

Yozgat’ta Ankara Caddesi Benzinlikler Mevkiine düşen yıldırım sonucu bazı petrol istasyonlarında hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, önceki akşam benzinlikler mevkiine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte bir anda elektrikler kesilirken, benzinliklerde bulunan paratonerler ve güvenlik sistemleri olası faciaların önüne geçti.

Yıldırım neticesinde elektrik hatlarında meydana gelen dalgalanma sonucu dört petrol istasyonunun otomasyon sistemleri ve pompa sistemlerinde arıza meydana geldiği belirtildi.

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