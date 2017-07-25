Yeşiline rağbet var

Yozgatlı vatandaşlar tarlada son günlerini geçiren ve kuruma aşamasına gelen yeşil nohudu severek tüketiyor.

Bazı çiftçiler de nohudun yeşil iken sökümünü yaparak şehir merkezinde vatandaşlara satışa sunuyor.

Yozgatlı vatandaşlar, yeşil nohudun İç Anadolu bölgesinde bilindiğini ve yine bu yörede yeşil haliyle tüketildiğini belirtti.

Yeşil nohutun anne sütünü artırdığı, vücudu kuvvetlendirdiği, cildi temizlediği, ve özellikle idrar sökücü özelliğinin yanı sıra bağırsakları da yumuşattığı bildirildi.

Kababel Köyü Muhtarı Erdoğan Bektaş'ta tarlasına nohut ektiğini ve yaklaşık 10 gün sonra nohut hasatı yapacağını ifade etti.

Erdoğan Bektaş, "Yeşilini de seven var ancak biz normal nohut için ekim yaptık. Bu sene çok şükür ekinlerimizde iyi. Tabi bölge bölge hasat değişebiliyor. Bizim burada henüz nohutlar yeşil, kuruduğu anda bizde hasadına başlarız" dedi.

MERCİMEK TAMAM

Yozgat'ta biçerlerin tarlalara girmesiyle birlikte buğday hasadıyla birlikte mercimek hasadı da başladı. Önceki yıllarda daha fazla alana ekimi yapılan nohut ve mercimek eken çiftçilerin bir kısmı, bu yılda mercimek ekimi gerçekleştirdi.

Pazar sıkıntısı gerekçesiyle mercimek ekiminin azaldığını bildiren çiftçiler, mercimek hasadının başladığını bildirdi.

Sorgun'a bağlı Ağcın Köyü'nde mercimek hasadı yapan Mahmut Demir adlı çiftçi, "Bizde az bir alana mercimek ekimi yapmıştık. Mercimek hasadımızı gerçekleştirdik. Tabi artık nohut ve mercimek hasadı da makineyle yapılıyor. Eskisi gibi elle yolum söz konusu değil. Artık nohut ve mercimeği daha çok kendi ihtiyacımızı gidermek adına ekiyoruz" diye konuştu.

Haber:Mustafa TEKER



