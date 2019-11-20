Yeşili tahrip ediyorlar 

Yozgat’ta ekipler tarafından kaldırım ve yol genişletme çalışmaları yürütülürken, çalışmalarda kullanılan kimyevi malzemeler ve inşaat atıklarının ağaç diplerine dökülmesi tepki çekti.

Vatandaşlar şehrin her tarafının betona boğan çalışmalarda, belediye peyzaj ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tahrip edildiğini söylediler.

Kaldırım genişletme çalışmalarında ağaç ve çiçeklerin dibine dökülen çimento artıkları, çimento kağıtlarının yanı sıra, bazı fidan ve çiçeklerin de sökülmesi gözlerden kaçmadı.

