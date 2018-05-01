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Yeşil atağı

BOĞAZLIYAN İlçesinin Uzunlu Beldesi’nde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında tüm okullarda öğrencilere çam fidanı dağıtıldı.

Yeşil atağı

BOĞAZLIYAN İlçesinin Uzunlu Beldesi’nde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında tüm okullarda öğrencilere çam fidanı dağıtıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Yeşil atağı

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, beldede herkesin bir dikili ağacının bulunmasını istediklerini belirterek, temin ettikleri çam ağaçlarını öğrencilere ve vatandaşlara en az birer tane teslim edip, okulların, camilerin bahçelerine, mezarlıklara, yol kenarlarına, parklara diklerini istediklerini söyledi. Başkan Koç, ‘Beldemizde yeşil alanın artmasını istiyoruz. Bu maksatla her fırsatı değerlendiriyoruz. Beldemizde ağaçlandırma sahası oluşturuldu. Bununla birlikte evlerimizin, işyerlerimizin, cadde, park, bahçe, mezarlıklarımızın da yeşil olmasını, ağaçlandırılmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli desteği veriyoruz. Bu dikim çalışmasını belediye imkanları ile de yaparız. Ancak, biz herkes kendi ağacını dikip, sahiplensin istiyoruz’’ dedi.

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