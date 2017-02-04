Yerköy devesi

Yerköy ilçesinde kasaplık yapan Muhammed Kömürcüoğlu, kesip dükkanında et olarak satmak üzere Kırşehir ilinden, ilçeye deve getirdi.

Kamyon kasasından boynunu çıkararak etrafı izleyen deve de ilçe vatandaşlarının ilgi odağı oldu.

Bir süre dükkan önünde bekleyen deve tekrar kamyon ile kesilmek üzere mezbahaneye doğru yola çıktı.

Vatandaşlar devenin fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

Yerköylü kasap Muhammed Kömürcüoğlu, devenin hijyenik ortamda, İslami usullerle kesildikten sonra, dükkanında kilosu 38 TL’den satışa çıkacağını ifade etti.

Muhammed Kömürcüoğlu, deve etinin yağsız ve yüksek besin değeri içermesinden dolayı sağlığa faydalı olduğunu söyledi.

Kasap Muhammed Kömürcüoğlu, “Bunu bilen müşterilerimizin de bizden talebi oluyordu. Bizde o talebi karşıladık. Zaten daha deveyi kesmeden müşteriler sipariş verdi bile” diye konuştu.