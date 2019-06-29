Yaz Kur’an Kursları Başladı

Yozgat merkez ve ilçelerindeki camilerde öğrenciler 2 aylık sürede Kur’an ve din dersi eğitimi alacak. Kurlara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri kurs süresince çocuklara, Allah, kitap, peygamber, güzel ahlak konularında eğitimler verilecek. Eğitim sürecince yorulan çocukların, camileri tercih edip, Allah’ın kitabını, Allah’ın peygamberini ve Allah-u Teala’yı öğrenecek olmaları olumlu karşılandı. Camilerin çocuklarla buluşmasıyla birlikte, camilerin eski neşesine kavuştuğuna dikkat çekildi, çocuklar olmayınca camilerin biraz ıssız olduğundan bahsedildi.