Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90346
ALTIN
247.914
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3338
EURO
6.5566

YAYLALAR ŞENLENDi

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü bu yıl 11’incisi düzenlenen piknik şöleninde köylüler bir araya geldi.

YAYLALAR ŞENLENDi

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü bu yıl 11’incisi düzenlenen piknik şöleninde köylüler bir araya geldi.

07 Haziran 2019 Cuma 00:00
6 Okunma
YAYLALAR ŞENLENDi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, katıldığı şenlikte “Burada gerçekten çok güzel bir manzara ile karşılaştım. Köyde fazla kimse kalmamasına rağmen düzenlenen pikniğe çok sayıda katılım sağlanmış. Bu birliktelik gerçekten çok önemli. Aranızda gençler de var. Bu geleneği, birlikteliği çocuklarınıza aktarmanız ve yaşatmanız güzel bir davranış. Bu organizasyonu düzenleyen köy derneğine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah birliğinizi, dirliğinizi bozmasın. İnşallah bu birliktelik diğer köylere de örnek olur” dedi.
Konuşmanın ardından Vali Çakır, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Şenlikte misafirlere ikramda bulunulurken, vatandaşlar halay çekerek, geleneksel oyunlar oynayarak stres atıp eğlendi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yağlı güreş heyecanı başlıyor
Yağlı güreş heyecanı başlıyor
Şehit yakınları unutulmadı
Şehit yakınları unutulmadı
Trafik akışı sorun oldu
Trafik akışı sorun oldu
Çamlığa akın ettiler
Çamlığa akın ettiler
Mezuniyet etkinliği
Mezuniyet etkinliği
Yağmur yağsın diye dua ettiler
Yağmur yağsın diye dua ettiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim