YAYLALAR ŞENLENDi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, katıldığı şenlikte “Burada gerçekten çok güzel bir manzara ile karşılaştım. Köyde fazla kimse kalmamasına rağmen düzenlenen pikniğe çok sayıda katılım sağlanmış. Bu birliktelik gerçekten çok önemli. Aranızda gençler de var. Bu geleneği, birlikteliği çocuklarınıza aktarmanız ve yaşatmanız güzel bir davranış. Bu organizasyonu düzenleyen köy derneğine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah birliğinizi, dirliğinizi bozmasın. İnşallah bu birliktelik diğer köylere de örnek olur” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Çakır, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Şenlikte misafirlere ikramda bulunulurken, vatandaşlar halay çekerek, geleneksel oyunlar oynayarak stres atıp eğlendi.