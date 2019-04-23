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YAYLALAR MADIMAK DOLDU

YOZGAT’ta havaların yağışlı geçmesi, ovalarda madımak ve yemlik olarak adlandırılan otun daha fazla yetişmesini sağladı.

YAYLALAR MADIMAK DOLDU

YOZGAT’ta havaların yağışlı geçmesi, ovalarda madımak ve yemlik olarak adlandırılan otun daha fazla yetişmesini sağladı.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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YAYLALAR MADIMAK DOLDU

Hafta sonunda yağan karın da madımak otunun çoğalmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Doğada kendiliğinden yetişen madımak otu bazı köylerde kadınlar tarafından toplanarak, şehirlerde satışa sunuluyor. Kadınlar, oldukça zahmetli olan madımakları tek tek toplayıp, pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Yozgat’ın yöresel yemeklerinden olan madımak, kurutularak ve konservesi yapılıp kış mevsimi için de saklanıyor. Harman yerinde madımakları toplayarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan kadınlar, madımak toplamanın çok zahmetli bir iş olduğuna vurgu yaparak, bu yıl yağışların bol geçmesinin otların ömrünün daha da uzamasına neden olduğunun altını çizdi. Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, ziyaret ettiği köylerde madımak otu toplayan kadınlarla sohbet etti. 

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