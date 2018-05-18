E-88 Karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, Polis Evi önünde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı, çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, bir anda yola çıkan yayaya çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobilin camı kırıldı ve yaya yola savruldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan vatandaşa anında müdahale etti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.