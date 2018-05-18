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Yayaya çarptı

YOZGAT’ta E-88 Karayolunun Esentepe mevkiinde seyir halindeki araç sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Yayaya çarptı

YOZGAT’ta E-88 Karayolunun Esentepe mevkiinde seyir halindeki araç sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Yayaya çarptı

E-88 Karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, Polis Evi önünde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı, çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, bir anda yola çıkan yayaya çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobilin camı kırıldı ve yaya yola savruldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan vatandaşa anında müdahale etti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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