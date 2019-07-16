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Yaya kaldırım çalışması

DOĞU Anadolu Bölgesindeki illeri Batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat Şehir Merkezinden geçen kesiminde yürütülen yol yapım, genişletme, kavşak çalışmalarının ardından orta refüje demir barikat kurulup, yaya trafiği belirli bölgelere yönlendirildi. 

Yaya kaldırım çalışması

DOĞU Anadolu Bölgesindeki illeri Batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat Şehir Merkezinden geçen kesiminde yürütülen yol yapım, genişletme, kavşak çalışmalarının ardından orta refüje demir barikat kurulup, yaya trafiği belirli bölgelere yönlendirildi. 

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Yaya kaldırım çalışması

Bölgede tahrip olan yaya kaldırımların da yenilenmesine başlanıldı. Özellikle Adliye Sarayı Kavşağı ile Atatürk Yolu kavşağı arasındaki bölgede yapılan çalışmalar kapsamında trafiğin rahatlaması düşünülürken, daha da sorunlu bir hal aldığı da ileri sürüldü. Bölgede trafik akışını rahatlatmak, kavşaklardaki dönüşlerde sürücülerin transit geçiş yapacaklar tarafından tacizinin önlenmesi beklenirken, yolda herhangi bir genişletme yapılmadığı gibi, orta refüjün daha da genişletilmesi sürücülerin tepkisine neden oldu. Orta refüjün geniş tutulması yerine, dönüş yolları yapılarak, kırmızı ışıkta bekletilmeden kavşağa girişin sağlanabileceği, böylece trafik akışının da rahatlatılmış olabileceği kaydedildi. Yapılan düzenlemenden beklenilen sonuçların yansıtılamadığı ileri sürüldü.

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