-Yatanı belli olmayan türbe

‘Çilekçi’ türbesi olarak bilinen yapı içerisinde hangi zatın yattığı bilinmiyor.

2000 yılında yaptırılıp, Temmuz ayı içerisinde de onarımı yapılarak, açılın binanın üzerinde ‘Çilekçi Türbesi-Bu zatı bilen yoktur’ yazısı bulunmuyor.

Kimin mezarı olduğu bilinmiyor ama ‘türbe’ niyetine ziyaret ediliyor.

