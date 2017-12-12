-Yatanı belli olmayan türbe

‘Çilekçi’ türbesi olarak bilinen yapı içerisinde hangi zatın yattığı bilinmiyor.
2000 yılında yaptırılıp, Temmuz ayı içerisinde de onarımı yapılarak, açılın binanın üzerinde ‘Çilekçi Türbesi-Bu zatı bilen yoktur’ yazısı bulunmuyor.
Kimin mezarı olduğu bilinmiyor ama ‘türbe’ niyetine ziyaret ediliyor.
12 Aralık 2017 Salı 07:05
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‘Çilekçi’ türbesi olarak bilinen yapı içerisinde hangi zatın yattığı bilinmiyor.
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