YAŞLANIYORUZ!

Farklı nedenlere bağlı olarak ölüm olaylarının en fazla olduğu iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta, önceki yıllara oranla yaşlı nüfusun artmasında, genç nüfusun göç etmesinden kaynaklı olabileceği kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu 418 bin 650 olan Yozgat’ta yaşayan erkek nüfus kadın nüfusun gerisine düştü. Yozgat’ta 208 bin 841 erkek, 209 bin 809 kadın nüfusu bulunuyor. Genel nüfus içerisinde 51 bin 580 kişi yaşlı nüfus bulunuyor. 65 ve üzeri yaş grubuna dahil bu insanlardan 22 bin 657’si erkek, 28 bin 923’ü ise kadınlardan oluşuyor.

YAŞLILARIN ÖLÜM NEDENLERİ

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2016 yılında ölen yaşlıların yüzde 45,6’sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 13,9 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21,4 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11,3 oldu.

ALZHEİMER HASTALIĞI

Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2012 yılında 7 bin 524 iken 2016 yılında 12 bin 900'e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2012 yılında yüzde 3,4 iken bu oran 2016 yılında yüzde 4,5'e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2012 yılında erkeklerde yüzde 2,7, kadınlarda yüzde 4,2 iken bu oranlar 2016 yılında erkeklerde yüzde 3,5’e, kadınlarda ise yüzde 5,4’e yükseldi.