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Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar

YOZGAT'ta bir vatandaşın doğada yaralı halde bulduğu şahin yavrusu tedavi altına alındı.

Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar

YOZGAT'ta bir vatandaşın doğada yaralı halde bulduğu şahin yavrusu tedavi altına alındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar

İş yerinde 3 gündür şahin yavrusunu besleyen ve tedavisini yapan Ethem Baştürk, şahin yavrusunu doğaya salınması için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğini söyledi. Şahin yavrusunu arkadaşının yaralı olarak bulup kendisine getirdiğini ifade eden Baştürk, "Geldiğinde çok bitkindi, bir şey yemiyordu. Elimizle besledik, şimdi durumu iyi. Doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdim, gelip alacaklar" dedi. 

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