Yaralı Şahin

Yerköy ilçesi Domuz Deresi olarak bilinen alanda piknik yapan vatandaşlar, doğa gezisi yaptıkları sırada ağaçların arasında çırpınmakta olan bir kanatlı hayvanı gördüler. İncelediklerinde yaralı olduğunu gören vatandaşlar, yanlarına aldıkları Kızıl Şahin’i Yozgat’a getirip, ilgililere teslim etti. Yaralı Kızıl Şahin Muhafaza Memurları tarafından teslim alınarak, tedavi ettirildi. Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen Kızıl Şahin’in tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı kaydedildi.