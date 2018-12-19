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Yangın eğitimi

SARAYKENT ilçesinde acil durum ekiplerine, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli İrfan Şahin tarafından yangın ve tahliye konulu uygulamalı eğitimler verildi.

Yangın eğitimi

SARAYKENT ilçesinde acil durum ekiplerine, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli İrfan Şahin tarafından yangın ve tahliye konulu uygulamalı eğitimler verildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Yangın eğitimi

Eğitim yöneticisi İrfan Şahin, katılımcılara yangın esnasında yapılması gerekenler, acil durum ekiplerinin görevleri, yangın esnasında doğru tahliye kuralları, yangın söndürme tüplerinin bakım ve kullanımı, itfaiye ekipleri ile doğru koordinasyon gibi daha pek çok konularda hayat kurtarıcı çok önemli bilgiler aktardı. Daha sonra verilen bilgilerin pekiştirilmesine yönelik katılımcılara yangın tatbikatı yaptırıldı. Şahin, ‘önce can güvenliği’ diyerek, başladığı sözlerini, ‘’İş Sağlığı ve Eğitimi konusunun bütün işlerinizden daha önemli olduğunu hepimizin bilmesi gerekmektedir. Bu bilinç ile yapmış olduğunuz her işin başında öncelikle iş güvenliğiniz noktasında alınabilecek tüm tedbirleri almış olmanız son derece öneme sahiptir. Başınıza gelebilecek en önemli iş kazalarının başında yangın gelmektedir’’ dedi. 
Şahin, alınacak önlemler ile beraber yangın riskini minimum düzeye indirmenin asıl amaç olduğunu kaydetti. Şahin, ‘’Yangına karşı can ve mal kaybı riskini en az düzeye indirebilmek için öncelikle okul ve kurumlarınızda iş güvenliği uzmanının denetimi ve onayından geçmiş gerekli donanım ve tertibatın bulunması son derce hayati bir önem arz etmektedir. Yangın söndürme talimatları ve yangın söndürme tüplerinin yerli yerinde bulunması dahası yangın söndürme tüplerinin periyodik olarak bakımının yapılması olmazsa olmaz görevlerinizin arasında olması gerekir. Sözlerime en pahalı cezanın kaza gerçeği olduğunu sizlere hatırlatarak son verirken böyle önemli bir seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.
 

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