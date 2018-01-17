YAMULA UNUTULDU

Son dönemlerde gerçekleştirilen İl Koordinasyon kurulu toplantılarında da, Yamula Barajı Projesinin Yozgat bölgesi sulama projesi gündeme dahi getirilmedi. Projeye göre, Yamula Barajı projesi Yozgat ile birlikte Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir illerindeki yaklaşık 150 bin dekar tarım alanının sulamasının yapılması öngörüldü. Yozgat’ın Boğazlıyan bölgesinde ile Yenifakılı ilçesi dahil Ovakent, Fehimli, Aşağı Hasinli, Küçüköz, Büyüköz, Karakoç, Çokumağıl, Bektaşlı, Yeşilhisar’ı kapsayan Yozgat 34 bin 520 hektar tarım alanının sulanarak, daha bol, kaliteli ürünlerin alınmasına vesile olması hedeflendi. 27 Aralık 2003 yılından itibaren su tutulmaya başlanılan Yamula Barajı ile ilgili projenin Kayseri’yi ilgilendiren kısımlarının önemli bölümü tamamlandı. Nevşehir ve Kırşehir illerini ilgilendiren sulama projelerinin yatırım programına alınarak, bu yıldan itibaren çalışmalara başlanıp, 2020 yılına kadar bitirileceği kaydedildi. 2005 yılında işletmeye alınan Yamula Barajı projesinin ilk etabının ardından, Boğazlıyan bölgesi sulama projesinin yatırım programına dahil edilmesi noktasında gerekli takip yapılmayınca, proje unutuldu. Önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması planlanan projeye Boğazlıyan sulaması dahil edilmemesi halinde, Yamula Projesi’nin Yozgat ayağı daha sonraki yıllara kalacak.