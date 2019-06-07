Yağmur yağsın diye dua ettiler

Beklenen yağışın olmadığı bir kış mevsiminin ardından, ürünlerin suya en çok ihtiyaç duyduğu bahar döneminin kurak geçmesi çiftçileri endişelendirdi. Kurak geçen sonbahar ve kış mevsimlerinin ardından Divanlı’da yaşayan vatandaşlar yağmur duasında buluştu. Yozgat’ın Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında olduğuna dikkat çekilerek, birçok kişi geçimini bereketli tarlalardan sağladığı hatırlatıldı.
07 Haziran 2019 Cuma 00:00
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