Yağmur sonrası renk cümbüşü

Zengin florasıyla bin 600 rakımlı Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığı ve eteklerindeki ovalarda rengârenk çiçekler doğayı gelinlik kız gibi süsledi. Yozgat’ta yol kenarlarında, dağların eteklerinde kendiliğinden çıkan, hatmi çiçeklerinin bolluğu da gözlerden kaçmadı. Pembe, beyaz, kırmızı ve mor renklerde çiçeklere sahip olan, şifalı bitkiler denince akla ilk gelen isimler arasında yer alan hatmi çiçeği, gülhatmi, deve gülü, silindir çiçeği olarak da biliniyor. Hava değişikliklerine oldukça dayanıklı olan çiçekler, yol boylarında, kırsalda yağışlar sonrasında çok miktarda boy verdi. Hatmi çiçeği, şifalı bitkiler arasında da yer alıyor.

SOKAKTAKİ DEVA

Hatmi çiçeğinin en çok uykusuzluğa iyi geldiği, stresi azaltıp, idrar söktürmesi ve sindirimi düzenlemesi gibi özellikleriyle bilindiği kaydedildi. Doğada bulunan diğer şifalı otlar gibi bu çiçeğinde sağlık için faydaları epey fazla. Tek başına kullanılabildiği gibi diğer bitkilerle karışım yapılarak da kullanılabileceği belirtilen Hatmi Çiçeğinin, şifalı otlar içerisinde yer aldığı, kökeninin Asya bölgesine ait olduğu, sonradan Avrupa ve Çin’de oldukça yayıldığı kaydedildi. Hatmi çiçeğinin bahçe bitkisi olarak da yetiştirilebildiği, ülkemizde yaygın olarak görüldüğünün altı çizildi. (Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya)

