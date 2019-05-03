Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93952
ALTIN
244.093
DOLAR
5.9653
STERLİN
7.7416
EURO
6.6491

Yağmur Duası

KADIŞEHRİ ilçesinde vatandaşlar yağmur duası yaptı. Üçağaç ve Buzluk da gerçekleştirilen yağmur duası etkinliklerine Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın da katıldı.

Yağmur Duası

KADIŞEHRİ ilçesinde vatandaşlar yağmur duası yaptı. Üçağaç ve Buzluk da gerçekleştirilen yağmur duası etkinliklerine Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın da katıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
84 Okunma
Yağmur Duası

Katılımcılar, Cenabı Allahtan dua ederek, rahmetini topraklara yağdırmasını niyaz etti. Yağmur duasına çıkan vatandaşlar, imam eşliğinde namaz kılıp, yağmur duası etti. Daha sonra kurulan kazanlarda kadınlar tarafından yemek yapıldı. Tarladaki ürünlerin yeterli su alamadığını belirten vatandaşlar, yeterli düzeyde yağışın düşmediğini, tarlardaki ekinlerin yağmura ihtiyacının bulunduğunu söylediler. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kızılay yardım edecek
Kızılay yardım edecek
Çocuklara bayramlık
Çocuklara bayramlık
Mektup arkadaşı çocuklar buluştu
Mektup arkadaşı çocuklar buluştu
Ramazan yardımı
Ramazan yardımı
İşçiler çalıştı
İşçiler çalıştı
1 Mayıs’ta çocuk işçi
1 Mayıs’ta çocuk işçi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim