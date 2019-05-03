Katılımcılar, Cenabı Allahtan dua ederek, rahmetini topraklara yağdırmasını niyaz etti. Yağmur duasına çıkan vatandaşlar, imam eşliğinde namaz kılıp, yağmur duası etti. Daha sonra kurulan kazanlarda kadınlar tarafından yemek yapıldı. Tarladaki ürünlerin yeterli su alamadığını belirten vatandaşlar, yeterli düzeyde yağışın düşmediğini, tarlardaki ekinlerin yağmura ihtiyacının bulunduğunu söylediler.
03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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