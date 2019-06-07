Yağlı güreş heyecanı başlıyor

Bu sene 11’incisi düzenlenecek olan İç Anadolu’nun Kırkpınar’ı olarak adlandırılan Sorgun Yağlı güreşlerine Türkiye’nin dört bir yanından onlarca güreşçi er meydanına çıkacak. Kırkpınar şampiyon güreşçilerinin de yer alacağı 11’inci Sorgun Yağlı Güreşleri bugün saat 10.00’da start alacak. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu sene 11’incisini düzenledikleri Sorgun Yağlı Güreş müsabakalarına tüm Yozgat halkını davet ettiğini söyledi. İç Anadolu’nun Kırkpınar’ı olan Sorgun Yağlı Güreşlerinin seyir zevki yüksek çok güzel müsabakalara sahne olacağına inandığını dile getiren Ekinci, tüm Yozgatlıları yağlı güreş müsabakalarını izlemeye kendilerinin misafiri olmaya davet etti.