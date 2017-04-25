Yağışlara devam!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak, doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.