Yağışlar devam edecek

Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklıklarında hissedilir düzeyde artış bekleniyor. Yozgat’ta dün yağan yağmurun da etkisiyle hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 8 derece dolayında hissedildi. Hava sıcaklığı bugün 1 ila 7 derece arasında değişirken karla karışık yağmur bekleniyor. Yarın yağış aynı şekilde devam ederken, hava sıcaklığı da düşmeye devam edecek. Yarın en düşük 2, en yüksek 5 derece dolayında tahmin edilen hava sıcaklığı Pazar günü en yüksek hava sıcaklığı 9 derece hissedilirken, en düşük hava sıcaklığı -2 derece olarak. Pazartesi günü hava sisli olacak. Hava sıcaklığı sıfır ve 11 derece dolayında hissedilebilecek.