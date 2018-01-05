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Yağışlar devam edecek

YOZGAT’ta önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışları bugün ve yarın karla karışık olarak devam edecek.

Yağışlar devam edecek

YOZGAT’ta önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışları bugün ve yarın karla karışık olarak devam edecek.

05 Ocak 2018 Cuma 07:05
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Yağışlar devam edecek

Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklıklarında hissedilir düzeyde artış bekleniyor. Yozgat’ta dün yağan yağmurun da etkisiyle hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 8 derece dolayında hissedildi. Hava sıcaklığı bugün 1 ila 7 derece arasında değişirken karla karışık yağmur bekleniyor. Yarın yağış aynı şekilde devam ederken, hava sıcaklığı da düşmeye devam edecek. Yarın en düşük 2, en yüksek 5 derece dolayında tahmin edilen hava sıcaklığı Pazar günü en yüksek hava sıcaklığı 9 derece hissedilirken, en düşük hava sıcaklığı -2 derece olarak. Pazartesi günü hava sisli olacak. Hava sıcaklığı sıfır ve 11 derece dolayında hissedilebilecek.

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