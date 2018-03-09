Zaman içerisinde yağışsız günler görülsede uzun süreli olmayacak. 23 Mart tarihinden itibaren ise yağışlar bir süreliğine duracak. Nisan ayının ilk haftasında yağışlar yine başlayacak. Hava sıcaklıkları ise en yüksek 10 ila 15 derece dolaylarında, en düşük ise -1 ila 3 derece dolayında hissedilecek. Bugün yağmur yağışı devam edecek. Yarından başlayarak, Pazar ve Pazartesi günü güneşli bir gün bizleri bekliyor. Salı günü gününden itibaren 22 Mart tarihine kadar yağışlar devam edecek. 16 Mart Cuma, 18 Mart Pazar hariç yağmur etkisini hissettirecek. 23 Mart tarihinden itibaren ise hava açacak. Bahardan kalma günler 1 Nisan’a kadar devam edecek.