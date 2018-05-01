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Yağdır Mevlam Su

YOZGAT'ta havaların sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle 8 köy birleşip yağmur duasına çıktı.

Yağdır Mevlam Su

YOZGAT'ta havaların sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle 8 köy birleşip yağmur duasına çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Yağdır Mevlam Su

Yozgat’ta Nisan ayında beklenen yağmurun yağmaması nedeniyle Yozgat Ziraat Odası önceliğinde 8 köyün çiftçileri, Divanlı Mahallesi'nde yağmur duası için toplandı. Öğle namazından sonra başlayan programda ellerini semaya açan çiftçiler, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu öncülüğünde yağmur duasında bulundu. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat'ta havaların kurak geçtiğini ve ekinlerin kurumak üzere olduğunu söyleyerek çiftçilerle birlikte yağmur duasına çıktıklarını ifade etti. Açıkgöz, "Yüce Allah, inşallah dualarımızı kabul eder de yağmur yağar. Bütün çiftçiler umutlarını bu ekine bağladı. Şuanda ekinlerimizde yüzde 20 oranında zarar var, eğer yağmur yağmazsa bu zara yüzde 70'e kadar çıkacak" dedi.

Çiftçi Mahmut Ayar ise, "Allah inşallah yağmuru bol verir. İnşallah Rabbim de yağmur verir. Otlarımız kurumaya başladı. İnşallah Allah dualar yüzü suyu hürmetine rahmet verir" şeklinde konuştu.

Divanlı köyünden Makbule Taşkıngül de Allah'tan bol yağmur dilediklerini anlatarak, "Kaç aydır yağmur yağmıyor, derelerimiz kurudu, çeşmelerimiz akmıyor. Bizde yağmur duasına çıktık, Allah yağmurumuzu bol versin, inşallah dualarımız kabul olur da yağmur yağar" ifadelerini kullandı.

Yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Yağmur duasına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

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