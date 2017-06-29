Yağ tenekesinde bal arısı!

Kovanlarından ayrılarak şehre inan binlerce bal arısı, bir ağaca toplandı. Kraliçe arıyı takip eden binlerce oğul arı, şehir merkezinde işyerlerinin bulunduğu bir ağaca kümelendi. Arıların bir anda etrafı sarması ile bazı vatandaşlar paniklerken bazıları da tehlikeyi göze alarak arılarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Ana arının üzerini sararak ağaçta kümelenen arıların toplanması için arıcılıkla uğraşan Sami Türkmen isimli vatandaştan yardım istendi. Hiçbir koruyucu önlem almadan olay yerine gelen Türkmen, yağ tenekesinin içerisine bal ve şerbet püskürtüp kendisinin olduğunu iddia ettiği arıları, tenekenin içerisine boşaltmaya başladı. Kısa bir süre sonra arılar, tenekenin içerisine girerken vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.