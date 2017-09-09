Voltaj uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Sarıkent ve Himmetdede hatları arasında 11.09.2017 tarihinde elektrikli trenler için voltaj çalışması yapacağını duyurdu.

TCDD Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, bu hat üzerinde bulunan yerleşim alanlarındaki vatandaşların ilgili tarihlerde tren hatları çevresinde bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada ilgili tren hattının bulunduğu bölgede gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak ve iletkenlere yaklaşmanın can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olduğu ve vatandaşların dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.