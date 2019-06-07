Vekiller şenliklere katıldı

Uzun süreli Ramazan Bayramına denk getirilen Yozgat yaylalarındaki şenliklere Yozgat Milletvekilleri de katıldı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Haydarbeyli, Örencik, Derbent, Köçekkömü Köyünde düzenlenen şenliklerde hazır bulundu. Keven, şenliklerin gurbette yaşayan köy halkını kaynaştırdığını hatırlatarak, ‘’Gönül ister ki; köylülerimiz baba ocaklarını terk etmeden, doğduğu topraklarda karınlarını doyurmasından yanadır. Maalesef bu günümüz koşullarında pek mümkün görünmüyor. Köylülerimiz ürettiğini satamıyor, sattığı ürünün bedelini alamıyor. Yanlış tarım politikaları ile çiftçilik, tarım giderek yok oluyor. Bu yüzden, zorunlu gidişlerin dışında köylerimiz göç ile boşalmaya devam ediyor. Bu tip şenliklerle insanlarımız birbirleriyle kucaklaşma imkanı buluyor’’ dedi.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Örencik, Karalar ve Derbent köyleri şenliklerine katıldı.

