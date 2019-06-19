Veda ettiler

Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde verilen yemekte, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, tayini çıkan çalışma arkadaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise, Yozgat’ta görev yapan, 2019 yılı ana kararnamede tayin olan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yozgat’a tayin olan hakim ve savcılara da güzel hizmetlerde bulunmaları temennisinde bulunuldu. Konuşmaların ardından tayini çıkan hakim ve savcılara plaket ve çeşitli hediyeler verildi.