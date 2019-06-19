Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94219
ALTIN
252.343
DOLAR
5.8343
STERLİN
7.3192
EURO
6.5347

Veda ettiler

YOZGAT’ta görev yaparken, yayınlanan kararname ile çeşitli illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği verildi.

Veda ettiler

YOZGAT’ta görev yaparken, yayınlanan kararname ile çeşitli illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği verildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
28 Okunma
Veda ettiler

Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde verilen yemekte, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, tayini çıkan çalışma arkadaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise, Yozgat’ta görev yapan, 2019 yılı ana kararnamede tayin olan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yozgat’a tayin olan hakim ve savcılara da güzel hizmetlerde bulunmaları temennisinde bulunuldu. Konuşmaların ardından tayini çıkan hakim ve savcılara plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mursi için gıyabi namaz
Mursi için gıyabi namaz
Sürmeligaz’dan hatıra ormanı
Sürmeligaz’dan hatıra ormanı
LiSELiLER TEMiZLiK YAPTI
LiSELiLER TEMiZLiK YAPTI
Vali Çakır yatırımları inceledi
Vali Çakır yatırımları inceledi
SEL ZARAR VERDi
SEL ZARAR VERDi
Kalbi dayanmadı
Kalbi dayanmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim