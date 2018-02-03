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Vazgeçilmezimiz 'parmak çörek'

YOZGAT'ta sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yöresel lezzetlerden 'parmak çörek' almak için vatandaşlar fırınlarda uzun kuyruklar oluşturuyor.  

Vazgeçilmezimiz 'parmak çörek'

YOZGAT'ta sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yöresel lezzetlerden 'parmak çörek' almak için vatandaşlar fırınlarda uzun kuyruklar oluşturuyor.  

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Vazgeçilmezimiz 'parmak çörek'

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen parmak çörek, Yozgatlıların sabah kahvaltılarında vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yozgat'a has bir ekmek türü olan ve un, tuz ve ekşi mayadan oluşan ekmek 3 gün boyunca bayatlamadan muhafaza edilebiliyor. Parmak çörek taş fırında ateşe maruz kalmadan, fırının ısısıyla pişiriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte parmak çörek üretimine başlayan ustalar, bu işlemi saat 16.00'a kadar sürdürüyor. İl dışına çıkan vatandaşlar da akrabalarına parmak çöreği hediye olarak götürüyor. Parmak çöreğin Yozgat'a has bir ekmek türü olduğunu söyleyen fırıncı Bekir Kırdemir, "Parmak çöreğinin en büyük özelliği doğal olması. İçerisine katkı maddesi hiçbir zaman girmiyor. Ecdattan gördüğümüz ekşi maya ile bir gün evvel ayarladığımız bir hamur var, onu ekşileriz, bekletiriz. Un, tuz ve ekşi maya, başka hiçbir şey yok. Taş fırında 250 derece odun ateşinin közünde parmak çörek pişer. Yozgatlının en çok tercih ettiği damak tadı parmak çörektir. Yozgatlının şehir dışındaki akrabalarına da gönderdiği en büyük hediyedir" dedi.
Parmak çöreğin 3 gün boyunca bayatlamadan durduğunu belirten Kırdemir, "Sofraların vazgeçilmez tadı parmak çörek sadece Yozgat'a ait ve yöresel bir üründür. Yozgat Belediyemiz de parmak çöreği tescilledi. Parmak çöreğin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Dedem, babam bu işle uğraştı, ben de yaklaşık 35 senedir bu işle uğraşıyorum. Ben üçüncü kuşağım, daha onun ötesi de vardır ama parmak çöreğin şuanda bir asrın üzerinde bir mazisi var. Parmak çörek 1 liraya satılıyor. Tamamen el emeği göz nurudur. Günlük ortalama bin 500 ile 2 bin adet parmak çörek üretiyoruz. Vatandaş en çok sabah kahvaltısında parmak çöreği tercih ediyor" şeklinde konuştu.

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