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VATANDAŞLARLA KUTLADIK

YOZGAT’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlandı. Yozgatlı vatandaşlar demir bariyer ve alan daraltmalarına rağmen Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine yoğun ilgi gösterdi.

VATANDAŞLARLA KUTLADIK

YOZGAT’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlandı. Yozgatlı vatandaşlar demir bariyer ve alan daraltmalarına rağmen Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine yoğun ilgi gösterdi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
VATANDAŞLARLA KUTLADIK

Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte tören aracı üzerinden halkın bayramını kutladılar. Yozgat Valisi Çakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetin ilanını, ilk günkü gibi büyük bir coşku ile milletçe kutladığımızı belirtti. Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu Kurtuluş Savaşı’nın Mustafa Kemal'in önderliğinde milletin her ferdinin fedakârlıkları sonucu kazanılan büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Vali Çakır, “Ülkenin işgali karşısında tek vücut olan halkımız, kurtuluşa ve ardından Cumhuriyete uzanan şanlı bir yürüyüşü başlatmıştır” dedi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek Şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle andığını sözlerine ekleyerek “Vatanın her köşesinde görev yapan bütün polis, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Tören, Vali Kadir Çakır’ın konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ekibinin gösterisi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi, okulların ve askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi. 

 

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