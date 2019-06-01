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Valilikten Kene uyarısı

YOZGAT Valiliği, ‘Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın’ uyarısında bulundu.

Valilikten Kene uyarısı

YOZGAT Valiliği, ‘Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın’ uyarısında bulundu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Valilikten Kene uyarısı

Yapılan açıklamada, ‘Hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında dikkatleri çekmiş ve 2003 yılında kesin tanısı konmuştur. KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. İlk kez Tokat ili ve civarında dikkatleri çeken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır’’ denildi. Hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi seçeneklerinin oluşturmakta olduğu hatırlatıldı, bu gün için hastalıktan korunmaya yönelik etkinliği kanıtlanmış bir aşı veya etkene spesifik bir ilacın bulunmadığı, ülkemizde hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiği de bildirildi. Açıklamada,  ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının kontrolüne yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından bir program dâhilinde yürütülmektedir. Kişisel korunma önlemlerinin alınması hastalığın kontrolü için ön planda olduğundan Bakanlığımızca vatandaşlarımızın hastalık ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülmektedir.  Ülkemizde KKKA bahar aylarında görülmeye başlamakta olup yaklaşık yüzde 4-5 fatalite hızıyla seyretmektedir. Yıllar itibariyle vaka görülme durumlarına bakıldığında artış ve azalış eğilimlerinden bahsedilebilmektedir. İlimiz Yozgat’ta 2019 yılında 896 vakadan; 17 vaka pozitif olarak değerlendirilmiş, 1 KKKA teşhisi konan vatandaşımız vefat etmiştir’ ifadelerine yer verildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için, tarla, bağ, bahçe, orman, piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysilerin giyilmesi, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulması, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi istendi.

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