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Validen ziyaret

YOZGAT ValiSİ Kadir Çakır, doğuştan Kseroderma Pigmentozum hastalığı nedeniyle evde eğitim gören, Agah Efendi İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Muhammed Enes Köse’yi ve ailesini hanelerinde ziyaret etti.

Validen ziyaret

YOZGAT ValiSİ Kadir Çakır, doğuştan Kseroderma Pigmentozum hastalığı nedeniyle evde eğitim gören, Agah Efendi İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Muhammed Enes Köse’yi ve ailesini hanelerinde ziyaret etti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Validen ziyaret

Hastalığı nedeniyle güneş ışınlarına direk maruz kalmaması gereken 9 yaşında ki Muhammed Enes, güneşe çıkamadığı ve okula gidemediği için evde eğitim görüyor.
Muhammed Enes’in sağlık durumu hakkında Sağlık İl Müdüründen, eğitimi ile alakalı ise İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmeninden bilgi alan Vali Çakır, Muhammed Enes’e çeşitli hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.
Aileye geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Çakır, Muhammed Enes ve evde eğitim gören tüm öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde almaları için her türlü desteğin verildiğini söyledi.
Resul ve Seçkin Köse çifti ise, Vali Kadir Çakır’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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