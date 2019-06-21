Vali Sel bölgesini gezdi

Vali Çakır, beraberinde ilgili kurum müdürleriyle sel ve dolu felaketi yaşanan köylerde vatandaşların sorun ve dertlerini dinleyerek selin uğrattığı tahribatı yerinde gözlemledi. Vali Çakır bugüne kadar sevindirici gelişmenin herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğunu belirterek, “İlgili tüm kurumlarımız vazifelerinin başında. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Yaraların sarılması için tüm girişimlerde bulunacağız” dedi. Tarım alanlarındaki hasar tespiti için toprağın kuruması ve yağışların sonlanmasının beklendiğini anlatan Vali Çakır, “Toprak kurumadan, yağışlar sonlanmadan yapılan hasar tespit çalışması gerçek hasarı ortaya koymuyor. Bundan dolayı ekipler toprağın kurumasını bekliyor. Önceki gün tarım ekiplerine ait araçlar tarlalara saplandı. Şu anda yapılacak hasar tespit çalışması da zaten çiftçimizin aleyhine olur. Gerçek hasar sular çekilip, bitkiler kuruduğunda ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu. Vali Kadir Çakır merkeze bağlı Topçu, Lök, Gökçekışla ve diğer köyleri de ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlardan bilgiler aldı.

•MUSTAFA TEKER•

