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Vali Çakır yatırımları inceledi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, yapımı devam eden okul inşaatları ve kamu yatırımlarını inceledi.

Vali Çakır yatırımları inceledi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, yapımı devam eden okul inşaatları ve kamu yatırımlarını inceledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Vali Çakır yatırımları inceledi

Vali Kadir Çakır, toplam 38 bin metrekarelik bir alana kurulan, bünyesinde derslikler, kütüphane, lojman, konferans salonu ile idari birimlerin bulunduğu, 300 kişinin aynı anda eğitim göreceği Diyanet Eğitim Merkezi inşaatını gezdi. Vali Çakır daha sonra, 42 bin 187 metrekare kapalı alanda 19 sınıf, 2 yemekhane, spor salonu, 27 personel ofisi, 24 daireli lojman, 128 araçlık açık otopark, 26 araçlık kapalı otoparkın olduğu,328 yatak kapasitesi olan Adalet Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Çakır, Atatürk İlk – Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Ticaret Meslek Lisesi inşaatlarını da gezdi, bilgi aldı. 

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